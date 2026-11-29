Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, alkollü olduğu belirlenen iki sürücüye de 25 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgelerine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Balsu Caddesi üzerinde yaptığı denetim sırasında 06 M 6019 plakalı araç durduruldu. Yapılan kontrolde sürücü Y.U.'nun 0,80 promil alkollü olduğu tespit edilerek 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Aynı cadde üzerinde seyir halinde olan 16 BGD 910 plakalı araç da denetim kapsamında durduruldu. Mesleğinin şoför olduğu öğrenilen sürücü R.Ç.'nin yapılan ölçümünde 0,59 promil alkollü olduğu belirlendi. R.Ç.'ye de 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.