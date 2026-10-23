Eskişehir'de iki aracın çarpışmasında ağır hasar oluştu, muhtar tümsek ve ayna istedi - Son Dakika
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Eskişehir'de iki aracın çarpışmasında ağır hasar oluştu, muhtar tümsek ve ayna istedi

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Eskişehir\'de iki aracın çarpışmasında ağır hasar oluştu, muhtar tümsek ve ayna istedi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi'nde Muratcan ve Kanalyanı sokaklarının kesişiminde iki araç çarpıştı; araçlarda ağır maddi hasar oluştu. Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, sürekli kaza yaşanan bölgeye tümsek yapılması ve ayna konulmasını istedi.

Eskişehir'de iki sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında araçlarda ağır maddi hasar meydana gelirken, bölgede sürekli benzer kazalar yaşandığını söyleyen Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, olay bölgesine tümsek yapılarak ayna konulmasını talep etti.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratcan ve Kanalyanı sokaklarının kesişiminde iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Muratcan Sokak üzerinde seyir halinde olan SUV tipi aracın ön kısmında büyük çapta hasar meydana gelirken, diğer aracın ise sol tarafı ağır hasar gördü. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Öte yandan Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman, sürekli kaza olan bölgedeki yola tümsek ve sürücülerin işini kolaylaştıracak ayna talep ettiklerini bildirdi.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirGüvenlikOtomobil3. SayfaGündoğduKaramanGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de iki aracın çarpışmasında ağır hasar oluştu, muhtar tümsek ve ayna istedi - Son Dakika
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