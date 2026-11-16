Eskişehir\'de iki hafif ticari araç çarpıştı, ağır hasar oluştu, yaralanan olmadı

Eskişehir'de sokak üzerinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ağır maddi hasarla atlatıldı.

Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak mahallesinde iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Araçlardan biri sol bölümünden ve arka lastiğinden hasar alırken diğer ise ön bölümü adeta dağıldı. İki hafif ticari araçta da kaza sonrası ağır hasar aldı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada, araçlar işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay bölgesinden kaldırıldı.