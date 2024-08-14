Eskişehir\'de intihar eden genç kadının erkek arkadaşı tutuklandı

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Eskişehir'de intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki genç kadının erkek arkadaşı, verdiği çelişkili ifadelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ağustos günü sabah saatlerinde Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu'nun intihar ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Asılmak suretiyle intihar ettiği iddia edilen Çinğiloğlu'nu cansız bedenini yerde bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturmada Sinem Çinğiloğlu'nun sevgilisi A.Ö. (28) gözaltına alındı. Emniyette çelişkili ifadeler veren A.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Sinem Çinğiloğlu'nun cenazesinin ailesi tarafından memleketi Erzurum'a götürülerek defnedildiği, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR