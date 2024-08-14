Eskişehir'de intihar eden genç kadının erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de intihar eden genç kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Eskişehir\'de intihar eden genç kadının erkek arkadaşı tutuklandı

Eskişehir'de intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki genç kadının erkek arkadaşı, çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutuklandı.

14.08.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de intihar ettiği iddia edilen 23 yaşındaki genç kadının erkek arkadaşı, verdiği çelişkili ifadelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Ağustos günü sabah saatlerinde Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 yaşındaki Sinem Çinğiloğlu'nun intihar ettiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Asılmak suretiyle intihar ettiği iddia edilen Çinğiloğlu'nu cansız bedenini yerde bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturmada Sinem Çinğiloğlu'nun sevgilisi A.Ö. (28) gözaltına alındı. Emniyette çelişkili ifadeler veren A.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Sinem Çinğiloğlu'nun cenazesinin ailesi tarafından memleketi Erzurum'a götürülerek defnedildiği, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de intihar eden genç kadının erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de intihar eden genç kadının erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement