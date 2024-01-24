Eskişehir\'de Jandarma Ekipleri Tarafından Yapılan Denetimlerde 54 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimler sonucu farklı sürelerde hapis cezası bulunan 54 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından 17 Ocak ile 24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen denetimlerde, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 52 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişi ve 10-20 yıl arası ile 20 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Denetimlerde yakalanan 54 şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR