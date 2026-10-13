Eskişehir\'de jandarma operasyonunda 1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik maddeler ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, Tepebaşı ilçesinde tespit edilen bir adreste uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurulduğu ve uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi alındı. Adreste yapılan aramada, 1,5 kilo gram esrar, 1 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 200 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan şeffaf renkli kilitli poşet, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi.