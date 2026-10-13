Eskişehir'de jandarma operasyonunda 1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma operasyonunda 1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Eskişehir\'de jandarma operasyonunda 1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Tepebaşı ilçesindeki bir adreste 1,5 kilo esrar, 1 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 3 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik maddeler ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, Tepebaşı ilçesinde tespit edilen bir adreste uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurulduğu ve uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi alındı. Adreste yapılan aramada, 1,5 kilo gram esrar, 1 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 200 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan şeffaf renkli kilitli poşet, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
EskişehirJandarmaTepebaşıGüvenlik3. SayfaKenevirGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma operasyonunda 1,5 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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