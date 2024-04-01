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Eskişehir'de Jandarma Trafik Denetimleri Sonucunda 2 Bin 212 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Jandarma Trafik Denetimleri Sonucunda 2 Bin 212 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Jandarma Trafik Denetimleri Sonucunda 2 Bin 212 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yapılan trafik denetimlerinde, trafik kurallarına uymayan 2 bin 212 sürücüye toplam 5 milyon 179 bin 808 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca, alkollü araç kullandığı tespit edilen 16 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Denetimlerde ayrıca 296 araç trafikten men edildi ve 132 vatandaşa trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ve güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

01.04.2024 17:29  Güncelleme: 17:30
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Eskişehir'de jandarma tarafından trafik kurallarına uymayan 2 bin 212 sürücüye toplam 5 milyon 179 bin 808 TL trafik idari para cezası kesilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 16 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde belirli tarihler arasında Trafik Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan denetimlerde; 36 bin 400 sürücü/araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 2 bin 212 sürücüye toplam 5 milyon 179 bin 808 TL trafik idari para cezası kesildi. 296 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 16 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 132 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Jandarma Trafik Denetimleri Sonucunda 2 Bin 212 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Jandarma Trafik Denetimleri Sonucunda 2 Bin 212 Sürücüye 5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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