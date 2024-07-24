Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir\'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, Seyitgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda bir jeneratör, bir beton delici, bir balyoz, üç çekiç ve dokuz çift eldiven ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

24.07.2024 14:50
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Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'a bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyitgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla Seyitgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan incelemelerde, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 1 adet balyoz, 3 adet çekiç ve 9 çift eldiven ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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