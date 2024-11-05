Eskişehir'de jandarma ekiplerince kaçak kazıya yönelik gerçekleştirilen çalışmada 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Günyüzü İlçesi'nde yapılan kaçak kazıya yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde, Günyüzü İlçesi'nde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramalarda ise 1 adet el dedektörü, 1 adet pointer cihazı ve 6 adet çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.
Şahıslar hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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