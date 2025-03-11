Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 117 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahmudiye ilçesinde bir şahsın kaçak sigara sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada bandrolsüz 117 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ESKİŞEHİR