Eskişehir\'de Kaçakçılığa Geçit Yok

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 4 bin 966 adet gümrük kaçağı eşya ve bin 205 adet bitkisel ürün ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 2 şüpheliden 1"i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 4 bin 966 adet gümrük kaçağı eşya ve bin 205 adet bitkisel ürün ele geçirildi. Bu çerçevede, 2 şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince adli işlem yapılırken, 1 şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadelesi vatandaşların ihbarları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR