Eskişehir'de kadın kılığındaki erkek cinayeti iddiası yalanlandı

3.Sayfa

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında kadın kılığındaki erkek için cinayet işlendiği yönündeki yapılan paylaşımlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlanırken, paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma başlatıldı.

Bugün öğle saatlerinde bir sosyal medya kullanıcısının yapmış olduğu paylaşım, kaosa neden oldu. Eskişehir'deki alkollü bir eğlence mekanında 4 kişi arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 1 kişinin öldüğü, olaya neden olan 'Afet' ismindeki kadının ise A.E. adında bir erkek olduğu yönündeki paylaşım, sosyal medyada çok kez paylaşım aldı. Sosyal medyada çok kez paylaşılan ve milyonlarca kişi tarafında görülen olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Kentteki alkollü eğlence mekanlarında benzeri herhangi bir olayın olmadığını belirleyen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlattı. Paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısının kimliğinin tespit edilmesi için başlatılan çalışmaların devam ettiği duyuruldu. - ESKİŞEHİR