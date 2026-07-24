Eskişehir\'de kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, farklı yönlerde ilerleyen iki otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Her iki aracın sürücüsü kazada yaralandı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.