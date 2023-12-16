 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de 'Kafes-18 Operasyonu': 13 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de 'Kafes-18 Operasyonu': 13 Tutuklama

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-18 Operasyonu' çerçevesinde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Eskişehir\'de \'Kafes-18 Operasyonu\': 13 Tutuklama
16.12.2023 - 12:44,
Abone Ol

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-18 Operasyonu' çerçevesinde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından, Eskişehir merkezli olmak üzere Muğla, Çanakkale, Diyarbakır ve Ağrı'da 'Kafes-18 Operasyonu' gerçekleştirildi. İçlerinde eğlence mekanı sahiplerinin ve iş adamlarının da olduğu, eğlence mekanlarında koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşların huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasadışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde eden 36 şüpheli, özel harekat destekli şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 36 kişi hakkında işlem yapılırken, Eskişehir'de gözaltına alınan 1'i kadın 20 şüpheli, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Muğla, Çanakkale, Diyarbakır ve Ağrı'da gözaltına alınan, ayrıca tutuklu halde cezaevinde bulunan 16 şüphelilerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile ifadelerin başvuruldu.

Toplamda 36 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon çerçevesinde, 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla, 11'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Eskişehir, Muğla, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de 'Kafes-18 Operasyonu': 13 Tutuklama - Son Dakika


13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Son Dakika
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 13:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Kafes-18 Operasyonu': 13 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement