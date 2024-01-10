Eskişehir\'de kamyon şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonun 69 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Seyitgazi yolu üzerinde bulunan Karapazar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman Öztürk idaresindeki 26 AGS 024 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan kamyonun şoför kabini büyük hasar gördü.
Kazada, kamyon sürücüsü Süleyman Öztürk hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Süleyman Öztürk'ün cenaze namazının bugün öğle namazının ardından Tepebaşı İlçesi Koyunlar Mahallesi'nde bulunan Ahlatçı Camii'nde kılınacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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