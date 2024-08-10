Eskişehir\'de Kanlıkavak parkında trafik denetimi yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince Kanlıkavak parkında yapılan trafik denetimlerinde 35 araç ve sürücüsüne işlem uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 19.30-22.30 saatleri arasında Kanlıkavak parkında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; yetersiz ehliyet ile araç kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak, motosikleti kaldırımda kullanmak ve tescilli aracı plakasız kullanmak olmak üzere kural ihlalinde bulunan 35 araç ve sürücüsüne gerekli işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR