Kasis manevrası kazaya yol açtı: 2 yaralı

Eskişehir'de, bir otomobilin kasisten geçtiği esnada arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 21 yaşındaki B.İ. idaresindeki 26 AOU 559 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan kasisten çapraz bir şekilde geçmek için manevra yaptı. Bu esnada otomobilin arkasında seyir halinde olan, S.Ö. idaresindeki 26 ALD 021 plakalı motosiklet duramayarak araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile yolcu konumundaki E.Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR