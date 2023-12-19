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Eskişehir'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Polis Tarafından Evine Götürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Polis Tarafından Evine Götürüldü

Eskişehir'de rahatsızlığı bulunan bir yaşlı vatandaş, evine dönmek isterken kayboldu. Polis ekipleri tarafından bulunan yaşlı adam, tramvay durağından evine götürüldü.

Eskişehir\'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Polis Tarafından Evine Götürüldü
19.12.2023 - 09:58,
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Eskişehir'de polis ekipleri, akşam saatlerinde kaybolan yaşlı bir vatandaşı evine götürdü.

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlığı bulunan bir vatandaş, akşam saatlerinde evine dönmek isterken kayboldu. Evinin yolunu tam olarak hatırlamayan vatandaş, tramvaya binerek, uzun süre boyunca kentin çeşitli bölgelerine yolculuk etti. Tramvay durağında bekleyen vatandaşlar, yaşlı adamın kaybolduğunu anlayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olaya duyarsız kalmayan polis ekipleri, yaşlı adamı evine götürmek için Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan tramvay durağına geldi. Yürümekte güçlük çeken yaşlı adamın koluna girerek ekip aracına kadar götüren polisler, duyarlı vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Yaşlı adam, polis ekiplerini görünce sevinerek hayır duaları etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Polis Tarafından Evine Götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Polis Tarafından Evine Götürüldü - Son Dakika
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