Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp devrilirken, meydana gelen kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Ankara-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 34 DM 0158 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulana araç takça aşarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralalanan sürücü ve otomobil içindeki yolcu, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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