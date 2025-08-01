Eskişehir'de Kaza: Motosiklet Sürücüsüne Müdahale Yerine Kamera Hırsızlığı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaza: Motosiklet Sürücüsüne Müdahale Yerine Kamera Hırsızlığı

Eskişehir\'de Kaza: Motosiklet Sürücüsüne Müdahale Yerine Kamera Hırsızlığı
01.08.2025 10:41
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Kırmızı ışık ihlali yapan panelvan, motosiklete çarptı. Şahıslar, yaralıya yardım yerine kamerayı sökmeye çalıştı.

Eskişehir'de kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen panelvan araç bir motosiklete hızla çarptıktan sonra bir grup, yerde yatan sürücüye müdahale etmek yerine olay anını kaydeden kamerayı sökmeye çalıştı. Kaza anı ve yaşananlar anbean motosikletteki kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gece Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı ile Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir kavşakta meydana geldi. 2 ay önce yaklaşık 400 bin masraf yaparak satın aldığı, 26 ALM 151 plakalı motosikletine yakıt alan 33 yaşındaki Cihangir Tuna, kavşakta yeşil ışığın yanmasıyla Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı istikametine seyretti. Tam bu esnada Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edilen M.A. idaresindeki 03 RG 046 plakalı panelvan araç, oldukça hızlı bir şekilde Cihangir Tuna'nın kullandığı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinden yola savrulan Tuna, yaralanarak yere yığıldı. Yaşananlar motosiklette takılı olan ve 360 derece kayıt alan bir kameraya anbean yansıdı.

Yaralıya müdahale yerine kamerayı sökmeye çalıştılar

O sırada bir gruptan bazı şahıslar Tuna'ya yardım etmek yerine kamerayı sökmeye çalıştığı ve aralarında konuştuğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken Tuna, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan ve kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan Tuna, karşı tarafın kendisini geçmiş olsun demek için dahi aramadıklarını iddia etti. Polise şikayette bulunan Tuna, yıllardır hayalini kurduğu motosikletinin aldıktan 2 ay sonra pert olduğuna değinirken, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağının altını çizdi.

"100 kilometre hızla benim motosikletime vurdu"

Cihangir Tuna kaza ile ilgili, "Benzinimi aldıktan sonra evime hareket ederken, Osmangazi Kavşağı içinde yeşil ışık yandığı anda hareket ettiğimde, sağ yönden, Sazova yönünden gelen araç kırmızı ışıkta geçerek son sürat, yani ortalama 100 kilometre hızla benim motosikletime vurdu. Yaralanarak olay yerinde ambulansla Tıp Fakültesi'ne kaldırıldım. Şu an çok iyiyim. Bir kırık çıkığım yok. Vücudumda yaralanma, yüzülmeler var. Kaza anında ben yerde olduğumda, aracıma, motosikletimde bulunan kameramı almaya çalışmışlar ama tabii becerememişler, alamamışlar. Olay yerinde kameramı bir hareketlendirmişler, bir yoklamışlar, sökememişler, becerememişler. Daha sonrasında işte "Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız" bu şekilde konuşmalar mevcut. Bu şekilde bir hırsızlık olayı" dedi.

"Ben yerde yatarken ambulans çağırmaları gerekirken, direkt kamerama yönelmişler"

Ambulansı aramak yerine kameraya yönelen şahıslar hakkında Tuna, "Ben yerde yatarken, yaralı şekilde benimle ilgilenmeleri, ambulans çağırmaları gerekirken, direkt kamerama yönelmişler. Tabii bu, çarpan şahsın tanıdıkları da olabilir. Delil de karartma yönünde olabilir. Alalı 2 ay oldu daha yeni aldım. 350-400 bin lira bir masrafım var. Karşı taraftan istediğim evrakları hiçbir şekilde teslim etmediler. "Geçmiş olsun" hiçbir şekilde demediler. Ne aradılar, ne sordular. Ben şikayetçi oldum. Sonuna kadar mahkeme sürecinde bekleyeceğim. Olay yerinde şahıs, sarı ışıkta geçtiğini iddia ediyor. Hiç öyle olmadı. Allah'tan kameramla bunu ispatladım. Karşı şahsın, kırmızı ışık yandıktan sonra 6 saniyelik bir süre zarfı var. Süre zarfında yavaşlaması gerekirken, tam son sürat, yani ortalama yüzü geçiyor. Son süratle benim canıma kast ederek motosikletime çarpıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaza: Motosiklet Sürücüsüne Müdahale Yerine Kamera Hırsızlığı - Son Dakika

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