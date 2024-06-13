Eskişehir'de Kendi Arabasını Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kendi Arabasını Çalan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de kendisine ait araçla aynı markada olan bir aracı park halindeyken çalan ve plakaları değiştirerek kullanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, çalıntı aracı başka bir adrese taşıdığı ve plakalarını değiştirerek kullandığı tespit edildi.

13.06.2024 14:14
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Eskişehir'de kendisine ait araçla aynı markada olan bir aracı park halindeyken sahibinin evinin önünden çekici vasıtasıyla çalan ve plakaları değiştirerek kullanan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesinde ilginç bir otomobil hırsızlığı gerçekleşti. Meydana gelen olayla ilgili vatandaşların ihbarı üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, park halinde aracının çekici vasıtasıyla götürüldüğünü komşularından öğrenen vatandaşa ait otomobilin 27 Mayıs 2024 tarihinde çalındığı tespit edildi. Odunpazarı ilçesinde bir işyerinin önüne götürüldüğü ve sonrasında başka bir adrese taşınarak terk edilmiş halde bulunan aracın, çalışmaların devamında A.Ö. isimli şüphelinin sahip olduğu araç ile aynı marka ve modele sahip olduğu belirledi. Araç plakalarını değiştirerek kullandığı ortaya çıkan şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kendi Arabasını Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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