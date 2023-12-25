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Eskişehir'de koyun hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de koyun hırsızları yakalandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8 koyunu çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Eskişehir\'de koyun hırsızları yakalandı
25.12.2023 - 13:33,
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 8 koyunu çalan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisini aldı. 23 Aralık tarihinde piyasa değeri 40 bin TL olan 8 koyunun çalındığını öğrenen jandarma ekipleri, konuyla ilgili çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda, Afyonkarahisar ilinden Sivrihisar'a gelen 3 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Faillerin yakalanması ve koyunların ele geçirilmesi maksadıyla Afyonkarahisar'da şüphelilere ev ve eklentilerde yapılan arama sonucunda çalınan koyunlarda 3'ü ele geçirilerek sahibine teslim edilirken, şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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