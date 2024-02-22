Eskişehir\'de Küfürleşme Nedeniyle Çıkan Kavga Davası Ertelendi

Eskişehir'de küfürleşme nedeniyle çıkan kavgaya 24 yaşındaki Suat Akarsu'yu bıçaklayarak öldüren Emir Efe A. ile babasının yargılandığı dava ertelendi.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 12 Haziran günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Suat Akarsu, arkadaşı Aykut A. ile birlikte küfürleşme mevzusundan dolayı sorun yaşadığı Aytaç A.'nın ailesinin yaşadığı eve gitti. Evde olmayan Aytaç A.'nın babası Erol A. (54) ve kardeşi Emir Efe A. (19) ile Suat Akarsu arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Erol Efe A. ve Suat Akarsu, bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Suat Akarsu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Emir Efe A. ile babası Erol A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen baba ve oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen duruşmasında, tutuklu sanıklar Emir Efe A. (19) ve babası Erol A. (54) hazır bulundu. Duruşmaya, maktul Suat Akarsu'nun (24) yakınları, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.
"Yerdeki yaralıya tampon yapıyor, yardım ediyordu"
Olayın olduğu sitede oturan ve sanıklar ile komşu olan Elmas A., duruşmada tanık olarak verdiği ifadede, "Cama yaklaşıp baktığında yerde yaralı birinin olduğunu kaydeden Elmas A, "Erol beyin eşi yerdeki yaralıya tampon yapıyor, yardım ediyordu. Benim eşim, 'araba lazımsa hastaneye götürülelim' diye bağırdı. Necla ve eşi Erol vardı. Erol abi arabasıyla geldi ve hastaneye götürdüler" dedi.
Tutuklu sanıklar Emir Efe A. ve Erol A., uzun süredir tutuklu olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Duruşma, incelemeye alınan dijital materyallerin raporunun emniyet müdürlüğünden beklenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 18 Nisan'a ertelendi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Küfürleşme Nedeniyle Çıkan Kavga Davası Ertelendi - Son Dakika
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