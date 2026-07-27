Eskişehir\'de Mahsur Kedi Kurtarıldı

Eskişehir'de iki bina arasındaki dar alanda sıkışan kedi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerinin iple erişim tekniğiyle düzenlediği operasyonla zarar görmeden kurtarıldı.

Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yönlendirmesi üzerine harekete geçen Dorlion Arama Kurtarma Derneği ekibi, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde kurtarma çalışması başlattı. İki bina arasındaki dar alanda bir kedinin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye geçen ekipler operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Arama kurtarma personeli, zorlu ve dar alana iple erişim teknikleri (Rope Access) kullanarak güvenle iniş sağladı. Ekiplerin hassas müdahalesiyle kurtarılan kedi, yara almadan sağlıkla sahibine teslim edildi.