Eskişehir'de Mayıs Ayında 1.577 Sürücüye 3 Milyon 774 Bin TL Para Cezası - Son Dakika
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Eskişehir'de Mayıs Ayında 1.577 Sürücüye 3 Milyon 774 Bin TL Para Cezası

Eskişehir\'de Mayıs Ayında 1.577 Sürücüye 3 Milyon 774 Bin TL Para Cezası

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında 28.931 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan 1.577 sürücüye toplamda 3 milyon 774 bin 261 TL para cezası kesildi. Ayrıca 230 araç trafikten men edilirken, 45 sürücünün ehliyetine el konuldu.

03.06.2024 12:56
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinde Mayıs ayı boyunca yapılan trafik denetimlerinde bin 577 sürücüye 3 milyon 774 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 28 bin 931 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen bin 577 sürücüye toplamda 3 milyon 774 bin 261 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde 230 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 45 sürücünün de ehliyetine el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Mayıs Ayında 1.577 Sürücüye 3 Milyon 774 Bin TL Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Mayıs Ayında 1.577 Sürücüye 3 Milyon 774 Bin TL Para Cezası - Son Dakika
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