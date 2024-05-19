Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda şahıslar sorgulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda şahıslar sorgulandı

Eskişehir\'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı\'nda şahıslar sorgulandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda yapılan uygulamada, 21.00-23.00 saatleri arasında 68 kişi sorgulandı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada şüphelilere yönelik şok uygulama yaptı.

19.05.2024 11:24
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Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı civarında 68 şahıs sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda 21.00-23.00 saatleri arasında Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına uygulama düzenlendi. Polis ekiplerinin şüphelilere yönelik yaptığı şok uygulamada; 68 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda şahıslar sorgulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda şahıslar sorgulandı - Son Dakika
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