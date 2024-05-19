Eskişehir\'de Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı\'nda şahıslar sorgulandı

Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı civarında 68 şahıs sorgulandı.
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda 21.00-23.00 saatleri arasında Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına uygulama düzenlendi. Polis ekiplerinin şüphelilere yönelik yaptığı şok uygulamada; 68 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR
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