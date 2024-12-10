Eskişehir\'de Mısır Tarlasında Yangın

Eskişehir'de bir mısır tarlasında çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Eskişehir- Ankara kara yolu Mahmudiye İlçesi yakınlarında bulunan bir mısın tarlasında yangın çıktı. Çıkan yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, görenlerde paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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