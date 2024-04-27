Eskişehir\'de Mithat Paşa İlkokulu ve Velileri Emniyet Müdürlüğü\'nü Ziyaret Etti

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Eskişehir'de Mithat Paşa İlkokulu ve velileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası olması sebebiyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla sürdürülen faaliyetlerde; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında Mithat Paşa İlkokulu Ana Sınıfı'nın İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret talebi gerçekleştirildi. Ziyaret, 26 Nisan 2024 tarihinde 30 öğrenci, 30 veli ve 4 idarecinin İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nü, Köpek Eğitim Merkezi'ni, ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ni gezerek vakit geçirmeleri ile tamamlandı. Öğretmenlere ve idari personele İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın ve teşkilatın selamları iletilerek, hediyeler takdim edildi ve emniyet teşkilatı olarak her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR