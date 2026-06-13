Motor bölümünde sıkışan kedi kurtarıldı

Eskişehir'de bir otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi, araç sürücüsünün dikkati ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarılarak koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, aracını Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İtfaiye Binası'na götürdü.

Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, aracın motor bölümünde mahsur kalan kediye müdahale etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda minik kedi, sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı. Kurtarılmasının ardından gerekli sağlık kontrolleri yapılan kedi, ilgili barınağa teslim edilmek üzere bir süre itfaiye binasında misafir edildi. - ESKİŞEHİR