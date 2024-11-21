Eskişehir'de kaygan zemin nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolunda bulunan Alpu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle kavşağa giren sürücü, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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