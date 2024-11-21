Eskişehir\'de Motosiklet Kazası

3.Sayfa

Eskişehir'de kaygan zemin nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolunda bulunan Alpu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle kavşağa giren sürücü, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR