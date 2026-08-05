Eskişehir\'de Motosiklet Kazası

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü S.D. yaralanırken, kazayı görüp duran başka bir motosikletlinin sağlık ekiplerine yardım ettiği anlar kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerindeki tramvay hattında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. idaresindeki 06 EMK 085 plakalı motosiklet ile 26 NS 322 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü S.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada caddeden geçen başka bir motosiklet sürücüsünün, aracından inerek sağlık ekiplerinin yaralıyı sedyeyle taşımasına yardım ettiği anlar kask kamerasına kaydedildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı S.D., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tramvay yolu üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksarken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin incelemelerinin ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.