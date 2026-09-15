Eskişehir\'de motosiklet sürücüsü, otomobilden atılan çöpü camdan içeri attı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilden yola çöp atıldığını fark eden motosiklet sürücüsü, yere düşen çöpü alarak aracın açık penceresinden içeri fırlattı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyreden bir otomobilden yola çöp atıldığını gören motosiklet sürücüsü Ç.E., durarak yerdeki çöpü aldı. Otomobili takip eden sürücü, açık olan araç camından çöpü tekrar içeri attı.

Çevredeki diğer sürücülerin şaşkınlıkla izlediği anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.