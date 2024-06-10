Eskişehir'de Muhtarlar Toplantısı: Polis ve Muhtarlar Sorunları Görüştü - Son Dakika
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Eskişehir'de Muhtarlar Toplantısı: Polis ve Muhtarlar Sorunları Görüştü

Eskişehir'de birçok mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında polis ekipleri sorun ve sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunlar ele alındı ve ilgili birimlere aktarıldı.

10.06.2024 16:18
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Eskişehir'de birçok mahalle muhtarının katılımı ile gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında bulunan polis ekipleri yaşanan sorun ve sıkıntılarla ilgili görüş alışverişlerinde bulundu.

Paylaşılan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler sürdürülüyor. Bu çerçevede, Yeşiltepe mahallesinde bulunan Deneyimli Kafe'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Başkanlığı'nda Tepebaşı Muhtarlar Dernek Başkanı/Uluönder Mahalle Muhtarı, Yeşiltepe, Sütlüce, Zincirlikuyu, Mamure, Hacıseyit, Mustafa Kemalpaşa, Şarhöyük, Fevzi Çakmak, Güllük ve Şirintepe Mahalle Muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan muhtarlara İl Emniyet Müdürlüğü'nün selamları iletilirken, muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorun ve sıkıntılara dair görüş alışverişinde bulunuldu. Ekiplerce, muhtarların iletmiş olduğu sorunların ilgili birimlere aktarılmasıyla çalışmalara başlanıldığı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Muhtarlar Toplantısı: Polis ve Muhtarlar Sorunları Görüştü - Son Dakika

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