Eskişehir'de Muratcan Altun cinayeti soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Muratcan Altun cinayeti soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir\'de Muratcan Altun cinayeti soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada göğsüne saçma isabet eden 24 yaşındaki Muratcan Altun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Soruşturmada ana şüpheli A.Ç. ile birlikte gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki Muratcan Altun'un hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşti. Cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen A.Ç. ile birlikte toplam 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı Odunpazarı ilçesine bağlı Üçtop Sokak ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında A.Ç. (21) isimli şüpheli, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların göğüs bölgesine isabet ettiği Muratcan Altun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı 24 yaşındaki Muratcan Altun, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saklandığı ikamette yakalandı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar ve fiziki takip neticesinde olayın ana şüphelisi A.Ç., saklandığı ikamette kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan A.Ç.'nin ilk incelemeler sırasındaki soğukkanlı tavırları ve "Hak ettiler kardeşim. Hak edene hak ettiğini vereceksin" şeklindeki sözleri dikkat çekerken, bir basın mensubunun "Neden vurdun?" sorusuna ise "Öyle gerekti" yanıtını verip başka soru yanıtlamadığı öğrenildi. Cinayet büro amirliği ekiplerince olaya ilişkin sürdürülen çok yönlü incelemeler kapsamında, kavgaya karıştığı ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyonlar genişletildi. Devam eden çalışmalar neticesinde 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı, ana şüpheli A.Ç. ile birlikte 7'ye yükseldi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan A.Ç. ve beraberindeki 6 şahıs, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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