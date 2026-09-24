Eskişehir'de mutfak kavgası davasında savcı sanık için hapis cezası istedi - Son Dakika
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Eskişehir'de mutfak kavgası davasında savcı sanık için hapis cezası istedi

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Eskişehir'de bir yemek işletmesinin mutfağındaki bıçaklı kavgaya ilişkin davada savcı, sanık hakkında hapis cezası istedi. Tek görgü tanığının bıçaklamayı görmediği, yaralanan kişinin de olayı net ifade edemediği duruşma 8 Ekim'e ertelendi.

Eskişehir'de bir yemek işletmesinin mutfağında meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Tek görgü tanığının sanığın bıçaklama eylemini görmediğini söylediği, yaralanan şahsın ise olayı net şekilde ifade edemediği davada, sanık hakkında hapis cezası talep edilirken duruşma 8 Ekim'e ertelendi.

Olay, 2024 yılında İhsaniye Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir yemek işletmesinde meydana geldi. İddialara göre, işletmenin mutfak bölümünde bulunan Abdülaziz A., Uğur K. ve Ali S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Uğur K., Abdülaziz A.'nın boğazına bıçak dayadığını öne sürerek mutfaktan çıktığını belirtti. Yaşanan gerginliğin ardından Abdülaziz A., henüz kesinleşmeyen bir sebeple bıçakla yaralandı.

Sanık hakkında 'silahla kemik kırığına yol açacak şekilde kasten yaralama' suçundan ceza talebi Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında görülen davanın duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında; sanık Uğur K.'nin 'silahla ve kemik kırığına neden olacak şekilde neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Tek tanık bıçaklandığını görmedi"

Mütalaanın ardından duruşmada söz alan sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Olay yerinin fiziki şartlarına dikkat çeken avukat, mutfağın oldukça dar bir alan olduğunu, olayda bahsi geçen bıçağın diğer bıçaklarla birlikte nizami bir şekilde sıralandığını ifade etti. Olaya ilişkin beyanlarda bulunan avukat; işletmede bulunan tek görgü tanığının sanığın mağduru bıçakladığına dair bir görgüsünün bulunmadığını, mağdur Abdülaziz A.'nın da sanığın kendisini bıçakladığı yönünde kesin ve net bir teşhiste bulunamadığını dile getirdi. Asıl olarak Abdülaziz A.'nın müvekkilinin boğazına bıçak dayadığını ileri süren sanık avukatı, suçlamaları kabul etmeyerek beraat yönünde karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaaya karşı sanık tarafına savunma hazırlığı için ek süre vererek duruşmayı 8 Ekim tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
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