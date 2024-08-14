Eskişehir'de Nazi kaskıyla saldırı yapan şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği kask ortaya çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Nazi kaskıyla saldırı yapan şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği kask ortaya çıktı

Eskişehir\'de Nazi kaskıyla saldırı yapan şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği kask ortaya çıktı

Eskişehir'de hücum yeleği, Nazi kaskı ve gözlük takarak 5 vatandaşı bıçakla saldıran şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskıyla ilgili yazışmaları ortaya çıktı. Şüpheli, kaskı internetten sipariş etmiş ve saldırıdan önce kaskın ne zaman geleceğiyle ilgili bir forum sitesinde başlık açmıştır.

14.08.2024 10:09
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Eskişehir'de hücum yeleği, Nazi kaskı ve gözlük takıp sebepsiz yere 5 vatandaşı bıçakla saldırarak yaralayan şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskıyla ilgili bir forum sitesinde yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan insanlara bıçakla saldırarak 5 vatandaşı yaralamıştı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı.

Olay yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, o şahsın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı. O başlığı açan kişinin Eskişehir'de saldırı gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı. Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Nazi kaskıyla saldırı yapan şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği kask ortaya çıktı - Son Dakika

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