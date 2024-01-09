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Eskişehir'de Nur Elif Tiftik'in ölümüne ilişkin olay mahalli yeniden araştırılacak - Son Dakika
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Eskişehir'de Nur Elif Tiftik'in ölümüne ilişkin olay mahalli yeniden araştırılacak

Eskişehir'de babaannesi, amcası ve halası tarafından gördüğü eziyet sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in ölümüne ilişkin devam eden yargılama sürecinde mahkeme heyeti, olay mahallinin yeniden araştırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davanın 12 Mart tarihine ertelendi.

Eskişehir\'de Nur Elif Tiftik\'in ölümüne ilişkin olay mahalli yeniden araştırılacak
09.01.2024 - 16:46,
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Eskişehir'de babaannesi, amcası ve halası tarafından gördüğü eziyet sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in ölümüne ilişkin devam eden yargılama sürecinde mahkeme heyeti, olay mahallinin yeniden araştırılmasına karar verdi.

2022 Aralık ayında meydana gelen olayda, cezaevinde bulunan Sibel ile Gökhan Tiftik çiftinin çocukları Nur Elif (6), Y. (10) ve M. (13), hala Deniz Tiftik, amca Sezer Tiftik ile babaanne Cihangir Kurumlu'ya ait Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evde yaşamaya başladı. 14 Aralık'ta solunum yetmezliği ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan 6 yaşındaki Nur Elif, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik'in eziyet gördüğü ve aç bırakıldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin ardından çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hala ile amca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Nur Elif Tiftik'in babaannesi Cihangül Kurumlu ise olaydan 4 gün sonra yakalandı ve tutuklandı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü celsesinde, tutuklu sanıklar amca Sezer Tiftik, hala Deniz Tiftik duruşma salonunda hazır bulunurken, babaanne Cihangir Kurumlu ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar beraatlerini talep etti

Mahkeme heyetinden tahliyesini talep eden babaanne Cihangül Kurumlu, "Çocuklara ben bakmıyordum, olayın benimle bir alakası yok. Eski eşim M.T'ye nafaka davası açtığım için bana iftira atıyor, ben torunumun öldüğünü bile sonradan öğrendim. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan hala Deniz Tiftik, "Ben suçsuzum, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Amca Sezer Tiftik ise "Çocukların ilk ifadeleriyle sonrakiler uyuşmuyor. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından olayın gerçekleştiği ev ve çevresinde tekrardan detaylı inceleme yapılmasına ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 12 Mart tarihine ertelendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Nur Elif Tiftik'in ölümüne ilişkin olay mahalli yeniden araştırılacak - Son Dakika


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