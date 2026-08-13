Tek başına yaşayan 78 yaşındaki adamın ocakta unuttuğu yemek evi kül etti
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki A.Ö.'nün evinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaralanan olmadı.
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde müstakil bir evde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Çifteler ilçesi Çiftçi Mahallesi Aralık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki A.Ö. isimli erkek şahsın tek başına yaşadığı müstakil evde, ocakta unuttuğu yemek kısa sürede alev aldı. Mutfak bölümünden yükselen alevler tüm evi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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