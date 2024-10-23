Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kız öğrenci yurtlarının çevresinde gerçekleştirilen denetimlerde 136 şahıs ve 4 araç kontrol edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bulunan kız öğrenci yurtları çevresinde denetim düzenlendi. Yurtların çevrelerinde yapılan denetimde, 136 şahıs ve 4 araç kontrol edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Öğrenci Yurtlarında Denetim - Son Dakika
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