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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü okul servis araçlarına denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü okul servis araçlarına denetimlerini sürdürüyor

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayının ilk haftasında okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. 53 araç ve şoför kontrol edildi, bir araç ve şoföre bin 506 lira ceza uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü okul servis araçlarına denetimlerini sürdürüyor
08.01.2024 - 14:31,
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ocak ayının ilk haftasında da, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetimler devam etti. Toplam 53 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, kusurlu görülen bir okul servis aracı ve şoförüne bin 506 lira cezai işlem uygulandı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü okul servis araçlarına denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü okul servis araçlarına denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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