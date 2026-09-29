Eskişehir'de okul servisi denetiminde 5 araç ve şoförüne işlem uygulandı

Eskişehir'de okul servisi denetiminde 5 araç ve şoförüne işlem uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri 21-28 Eylül 2026'da okul servisleri ve çevrelerine yönelik denetim yaptı. Denetimde 657 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, kusurlu bulunan 5 servis aracı ve şoförüne işlem uygulandı; 454 mekân kontrol edilip bin 477 kişi sorgulandı.
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 657 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 454 mekan ile bin 477 şahıs kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 21-28 Eylül 2026 tarihleri arasında, 657 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 5 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 198 kahvehane, 91 market/tekel, 7 oyun salonu ve 158 park/bahçe olmak üzere toplam 454 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında bin 477 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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