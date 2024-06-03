Eskişehir\'de okul servislerine denetim: 11 araca 25 bin 55 TL ceza kesildi

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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin Mayıs ayı boyunca okul servislerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 405 araç kontrol edildi, kusurlu bulunan 11 aracın sürücüsüne toplamda 25 bin 55 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 405 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 11 aracın sürücüsüne toplamda 25 bin 55 TL para cezası kesildi.

Ayrıca okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR