Eskişehir'de okul servislerine denetim: 7 araç şoförüne ceza yazıldı

3.Sayfa

Eskişehir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimde 74 araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 7 araç şoförüne 12 bin 984 TL ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 3 Haziran ile 7 Haziran tarihleri arasında okul servislerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 74 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu olduğu belirlenen 7 okul servisinin şoförüne toplam 12 bin 984 TL para cezası kesildi.

Ayrıca denetimlerde, okul servis şoförlerine ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR