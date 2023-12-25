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Eskişehir'de okul servislerine trafik eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir'de okul servislerine trafik eğitimi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 46 okul servis aracı denetlendi ve şoförler ile rehber personele güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. Bir şoföre ise 3 bin 584 TL trafik cezası kesildi.

Eskişehir\'de okul servislerine trafik eğitimi
25.12.2023 - 13:28,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince 46 adet okul servis aracı kontrol edilirken, şoförler ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ekiplerince belirli tarihler arasında 46 adet okul servis aracı kontrol edilirken, 1 okul servis şoförüne 3 bin 584 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 22 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. Ekiplerce denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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