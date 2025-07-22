Eskişehir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Eskişehir'de Orman Yangını Kontrol Altında

Eskişehir\'de Orman Yangını Kontrol Altında
22.07.2025 21:03
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Seyitgazi'deki orman yangınına 1 uçak ve 9 helikopterle müdahale ediliyor, 60 hektar zarar gördü.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili, "Yerleşim yerlerine sirayet eden herhangi bir durum şimdilik söz konusu değildir. Şu anda müdahale devam etmektedir. Yaklaşık 60 hektar civarında bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında çıkan yangına 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz, 72 iş makinesi ve 458 personel ile müdahale ediliyor. Ekiplerin zor şartlar altında müdahale ettiği yangın Afyonkarahisar sınırına dayanırken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Aksoy, son durumla ilgili açıklama yaptı.

"Yerleşim yerlerine sirayet eden herhangi bir durum şimdilik söz konusu değildir"

Vali Aksoy, "Seyitgazi ilçemiz, Büyükyayla Orman İşletme Şefliğimizin sorumluluk bölgesinde Fethiye Mahallemizde saat 09.00 civarlarında bir orman yangını başlamıştır. Yangın ilk haber alındığından itibaren ilgili birimlerimiz yangın mahalline intikal ederek mücadele etme konusunda çalışmaları başlatmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanımız, AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki ilgili arkadaşlarımız yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili çeşitli koordinasyonları ortaya koyarak gerekli müdahaleler yapılmıştır. Şu saat itibarıyla toplamda 1 uçak, 9 helikopter, 84 arazöz ve 72 farklı greyder, dozer, loder, kepçe gibi değişik iş makineleriyle yangına müdahale edilmiştir. Toplamda 458 personel şu anda yangına müdahale etmektedir. Amacımız yangını bir an önce kontrol altına almak ve soğutma çalışmalarına başlayabilmektir. Yangının ilk çıkış noktasıyla ilgili jandarma birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatmıştır. Şu ana kadar somut bir tespit elde edemedik ama gerekli incelemelere şu anda devam edilmektedir. Yerleşim yerlerine sirayet eden herhangi bir durum şimdilik söz konusu değildir. Afyon ilçemize bağlı Sarıcaova Mahallesi'ne yönelik olarak yangın ilerlemektedir. Afyon Valimizle görüşerek o mahallede gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Amacımız yangını bir an önce kontrol altına almak ve tamamen söndürmektir. Ben görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orman teşkilatından ilgili bütün birimlerimiz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Alevlerin aniden parlaması neticesinde 30'a yakın personelimiz yangın içerisinde kalmışlardır"

Müdahale yapan personelin alevlerin arasında kalmasıyla ilgili de konuşan Vali Aksoy, şunları söyledi:

"Yangına müdahale sırasında yangını kontrol altına almaya çalışırken ekiplerimiz alevlerin aniden parlaması neticesinde yangın içerisinde kalmışlardır. Allah'tan hiçbir arkadaş zarar gelmeden kendilerini kurtarmışlardır. Sadece 1 iş makinesi hasar görmüştür. Onun dışındaki araçlarımız da yangın alanından çıkarılmıştır. Şu anda müdahale devam etmektedir. Bir an önce yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir. Başta bölge müdürümüz olmak üzere 30'a yakın personelimiz yangının aniden karşı tarafa, arka tarafa sıçraması nedeniyle yangının içerisinde kaldılar. Çok şükür ki yangından zarar almadan arkadaşlarımız ağırlığı terk etmek durumunda kaldılar. Makinemiz sadece zarar gördü. Onun dışında diğer iş makineleri de alandan çıkartıldı. Şu anda kontrol hem havadan hem karadan devam ediyor. İnşallah bir an önce yangını kontrol altına alır. Yaklaşık 60 hektar civarında bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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