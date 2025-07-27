Eskişehir\'de Orman Yangınında 10 Şehit Verildi

Eskişehir'de 5 orman personeli ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu yangına destek için Denizli'den giden ve son anda alevlerin arasından çıkmayı başaran arazözün görüntüleri, yaşanan dehşet anlarını anımsattı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangında 5'i orman personeli ve 5'i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 şehit verildi. Yangına destek için Denizli - Beyağaç Eskere Orman İşletme Şefliğinden giden ekibin alevlerin ortasında kaldığı yangında, orman işçileri Hilmi Şahin ve Sercan Utni şehit oldu. Yeşil vatanı korumak için verilen şehitler son yolculuklarına uğurlanırken, Denizli'den görevlendirilen ve saniyelerde alevlerin arasından çıkmayı başaran 20 A 62 kodlu arazözün görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede çalışmalarını sürdüren bir STK görevlisi tarafından paylaşılan görüntü hem yaşanan dehşet anlarını anımsattı hem de izleyenlerin gözlerini yaşarttı. Denizli'den giden diğer arazözün metal yığınına döndüğü yangından kurtulan arazözün, halen yangının izlerin izlerini taşıması dikkat çekti.

10 görevlinin şehit olduğu yangından hafi hasarla kurtulmayı başaran ekibin kullandığı Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğine ait 20 A 62 kodlu arazözün görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan yardım derneği gönüllüsü Bekir Yıldırım, "Eskişehir'e bağlı Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman personeli ve 5 AKUT gönüllüsü yeşil vatanı korumak isterlerken maalesef şehit oldu. Şuan yangından kurtulan Denizli - Eskere ekibine ait 20 A 62 kodlu aracımızın yanındayız. Araç yangında kurtulmuş ama halen alevlerin izlerini taşıyor. Bazı parçaları yüksek ısıdan dolayı erimiş durumda. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bütün milletimizin başı sağ olsun. şehitlerimizin acılı ailelerine sabırlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ