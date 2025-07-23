Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınına ekipler, gece karadan müdahaleyi sürdürüyor.
Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın hala kontrol altına alınamazken, yangının Afyonkarahisar'a sıçrama ihtimaline karşı Sarıcaova köyü önlem amacıyla boşaltıldı. Güneşin batmasıyla birlikte hava araçları çalışmalarına ara verirken, ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun gayret sarf ediyor.
Dağlık arazide zorlu şartlarda çalışmalar sürüyor
Gece devam eden müdahale, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri tarafından kayıt altına alındı. Görüntüler, ekiplerin dağlık arazide ne kadar zor şartlar altında yangınla mücadele ettiğini gözler önüne serdi. Yangının söndürüldüğü alanların bir süre sonra tekrardan alevlenmesinin işleri zorlaştırdığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Orman Yangınıyla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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