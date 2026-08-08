Eskişehir\'de Otluk Alanda Yangın!

Eskişehir'de otluk alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Eskişehir Çevre Yolu'nun çevresinde bulunan boş otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmeye yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.