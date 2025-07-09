Eskişehir'de Otobüs Kazası, Trafik Felç Oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Otobüs Kazası, Trafik Felç Oldu

Eskişehir\'de Otobüs Kazası, Trafik Felç Oldu
09.07.2025 17:12  Güncelleme: 17:17
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Eskişehir'de bir belediye otobüsünün sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kaza, trafiği durma noktasına getirdi. Okulların tatil olmasıyla kısmen boş olan otobüste büyük bir facia yaşanmadı.

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait körüklü yolcu otobüsü önce orta refüje çarptı, daha sonra ise savrularak yol kenarındaki bariyerlere çıkarak askıda kaldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne sefer düzenleyen otobüsün okulların tatil olması nedeniyle kısmen boş olması facianın önüne geçerken oluşan trafikte araçlar ters istikamette giderek yollarına devam etmeye çalıştı.

Yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıkarak askıda kaldı

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya-1 Caddesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi hattında çalışan K4 numaralı ve 26 AEU 535 plakalı H.Y. yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi ulaşımda kullanılan otobüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Havaalanı Alt Geçit Köprüsü'nün çıkışında sürücüsünün direksiyonu kaybetmesiyle savrulmaya başladı. Savrulan körüklü otobüs önce orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerlere hasar veren otobüs savrulmaya devam ederek bu kez de yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıkarak askıda kaldı. Normal şartlarda oldukça yoğun bir şekilde öğrenci taşıyan otobüsün okulların tatil olmasından dolayı kısmen boş oluşu muhtemel bir facianın önüne geçti. Otobüsteki az sayıdaki yolcu gelen araçla yollarına devam ettiler.

Otobüs askıda kaldığı yerden kurtarılamadı

Öte yandan oldukça büyük hasar alan körüklü belediye otobüsü şoförü geri hamle yaparak aracı askıda kaldığı yerden kurtarmaya çalıştı. Şoförün tüm çabalarına rağmen otobüs askıda kaldığı yerden kurtarılamadı.

Kazadan dolayı iki şeritli Sarıcakaya Caddesi'nde trafik tamamen durdu. Uzun araç kuyruklarının olduğu yolda bazı kamyonların ve otomobillerin geri geri giderek trafikten kurtulmaya çalıştığı göze çarptı. Bazı araç sürücüleri ise yolun ters istikametinden gidecekleri yere ulaşmaya çalıştı. Yaşanan tehlikeli hamlelerde muhtemel bir kaza akıllara geldi. Trafiğin felç olduğu kazada sürücüler trafiğe isyan etti.

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Otobüs Kazası, Trafik Felç Oldu - Son Dakika

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