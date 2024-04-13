Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nden otobüs sürücülerine ve yolculara eğitim

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde yapılan çalışmalarda 33 otobüs sürücüsüne ve yolculara bilgilendirme eğitimi verildi.

Eskişehir'de saat 20.00 ile 22.00 arasında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüleri ve yolcu olarak seyahat eden vatandaşlara güvenli yolculuk yapmaları için eğitim ve bilgi verildi. Ekiplerce, emniyet kemeri ve sürücülerin dikkatli araç kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarda 33 araç sürücüsüne ve yolcularına bilgilendirme eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR